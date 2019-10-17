Antalya'da sürünerek sınıfa ulaşan Ali'nin dersliği değiştirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde annesi Gülüzar Dudu ile yaşayan Ali Demir, ilkokul birinci sınıfta şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürüldü. Uygulanan tedaviye rağmen sağlık durumu düzelmeyen Ali'ye ileri tetkik ve tahliller yapıldı. Ali'nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğu belirlendi.