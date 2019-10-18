Suriye'de PKK kurnazlığı Esed kamuflajıyla görüntülendiler

Terör örgütü PKK, Türkiye’nin operasyonunu durdurmak için Ayn el-Arab’ı Esed’e devrettiğini ilan etti. Ancak sokaklarda devriye gezen silahlı kişilerin, rejim askerinin üniformasını giyen PKK’lılar olduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn ve Tel Abyad arasını temizleme faaliyetleri devam ederken gözler, kurulması planlanan güvenli bölge içerisindeki Ayn el-Arab ile Münbiç'e çevrildi. TSK ve SMO'nun ilerlemesini durdurmak için anlaşan Esed rejimi ile PKK arasında imzalanan anlaşmanın sahadaki tatbiki tam bir tiyatroya dönüştü. PKK'dan boşalan alanları kontrol edecek asker ve teçhizatı olmayan Esed rejimi, buraları yine teröristlerle kapatma uğraşında. Münbiç'e kamyonetlerle sadece 200'e yakın asker gönderebilen rejim, PKK'lı teröristleri de kendi saflarına kattı. Aynı oyunun sergilendiği Ayn el-Arab'ta da ilginç anlar yaşanıyor. Dün ilçeye giren sınırlı sayıdaki Esed gücü, PKK'lı teröristlere rejim kamuflajı dağıttı. Rejimin yayın organlarında da teröristlerin şehri terk ettiği propagandası yapıldı. Önceki gün şehre giren Rus askerlerinin bir bölümü de bayrak gösterdikten kısa süre sonra bölgeden ayrıldı.

Rejim bayrağıyla sevkiyat yapıyorlar

Münbiç'i kuşatan ve Ayn el-Arab'a yalnızca 10 kilometre uzaklıkta emir bekleyen SMO güçleri, rejimin iki şehirdeki birliklerinin sembolik olduğunu, rejim kamuflajlı askerlerin önemli bir bölümünü teröristlerin oluşturduğunu belirtiyor. Esed-PKK tiyatrosu bununla da bitmiyor. 30 km güneydeki stratejik M4 karayolunun ele geçirilmesiyle ana ikmal hattı kesilen PKK, cephane sevkiyatı için yeni taktiklere sarıldı. Tel Abyad-Rasulayn arasındaki bölgeye güneyden ulaşmak isteyen örgüt, düz arazide patikayı andıran tali yollarla mühimmat taşımaya çalışıyor. Silah-cephane taşıyan araçlara ise sıklıkla rejim bayrağı çekiliyor.

Ayn el- Arab'a dönüş

Öte yandan PKK, Ayn el Arab'da olası operasyona karşı hazırlıkları yoğunlaştırdı. Şehir çatışmasında evden eve geçebilmek için duvarlarda delikler açan teröristler, bazı evlerin damlarına da havan yerleştirdi. Evine havan yerleştirilmesine karşı çıkanlar örgüt tarafından alıkonuluyor. Tıpkı Tel Abyad ve Rasulayn'da olduğu gibi Ayn el-Arab'da da birbiriyle bağlantılı kilometrelerce uzunlukta tünel ağı olduğu belirtiliyor. Bu arada terör örgütü, daha önce adını "Kobani" olarak değiştirdiği ilçe için yeniden Ayn el-Arab ifadesine dönüş yaptı.