Erdoğan'dan Trump'ın twitter mesajına anlamlı yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki milyonlarca hayat kurtulacak açıklamasına daha anlamlı bir yanıtla karşılık verdi. Erdoğan Trump'ın "Milyonlarca hayat kurtulacak" sözlerine "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi.

Erdoğan şunları ifade etti:

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo . Thank you to @RTErdogan . Millions of lives will be saved!

"Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim."

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region.