Erdoğan'dan Trump'ın twitter mesajına anlamlı yanıt!

Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazan Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter üzerinden cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki milyonlarca hayat kurtulacak açıklamasına daha anlamlı bir yanıtla karşılık verdi. Erdoğan Trump'ın "Milyonlarca hayat kurtulacak" sözlerine "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi.

Erdoğan şunları ifade etti:

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

"Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim."