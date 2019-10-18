İran haber ajansından TSK'yla ilgili kara propanda

TÜRKİYE 'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı harekatını engelleyemeyen ülkeler kar propagandaya başladı. Fars Haber Ajansı yaptığı haberde Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Türkiye'nin, YPG/PKK'ya karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na karşı kara propagandalar devam ediyor. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran merkezli Fars Haber Ajansı’nın haberleştirerek yayımladığı ortaya çıktı.

Hiçbir somut delil yok

Fars Haber Ajansı, Resulayn’da yerleşim bölgesine kimyasal silah atıldığını, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığını yazdı. Haberde kullanılan bombanın fosfor bombası olduğu da iddia edildi. Hiçbir somut delile ve gerçek kaynağa dayandırılmadan ‘yerel kaynaklar’ ibaresiyle yapılan haberde, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada Türkiye aleyhine yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı.

Hulusi Akar'dan iddiayla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kimyasal silah iddialarına, “Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Sosyal medyada Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddia edilen fotoğraflar paylaşılmış, ancak fotoğrafların Rusya'ya ait bir saldırıdan olduğu ortaya çıkmıştı. Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor.