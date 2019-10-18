Amerikan Başkanı Trump'tan skandal açıklama! Türkiye ile YPG'yi bir tuttu

ABD Başkanı Donald Trump ABD heyeti ile Türkiye arasında yapılan görüşmenin ardından varılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye ile YPG'nin durumunu 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzetti, "biraz kavga etmeleri gerekiyordu" sonra ayırdım dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalarda bulunarak yine bomba açıklamalarından birini yaptı.

Trump, Türkiye ve ABD'nin Ankara'nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşması sonrasında Türkiye'nin Suriye'de Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere yönelik operasyonunu 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzeterek "Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi" diyerek bu süreçteki tavrının 'alışılmadık' olduğunu kaydetti.

'Biraz geri çekilecekler'

Trump bu süreçte 'tek bir damla Amerikan kanının akmadığını' söyledi ve "Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler" dedi.

Trump IŞİD'lilerin kilit altında tutulmaya devam edeceğini ve IŞİD'le mücadelenin süreceğini belirterek Türkiye'nin de buna hazır olduğunu kaydetti.

'Kavga eden iki çocuk' benzetmesini 'ayıp ve cahilce'

Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'ı hem kendi partisi Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar eleştirmişti.

ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın 'kavga eden iki çocuk' benzetmesini 'ayıp ve cahilce' şeklinde niteledi.