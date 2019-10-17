Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı
Milli Savunma Bakanlığından (MBS), Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 9’uncu gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında devam eden harekatta etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MBS) Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."