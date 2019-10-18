Tunceli'de kan donduran kaza! TIR'la araç çarpıştı: 4 ölü 1 yaralı

TUNCELİ'de, tüyler ürperten bir kaza meydana geldi. TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Aydın idaresindeki 21 AAN 703 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Akpazar beldesi yol ayrımında, karşı yönden gelen Atakan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada TIR'ın metrelerce sürüklediği hafif ticari araçta sıkışan Ahmet Aydın (30), Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hafif yaralan TIR sürücüsü Çelik ise sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR sürücüsü gözaltına alındı
Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları araçtan çıkartılabilen 4 kişinin cesedi, Mazgirt Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mazgirt İlçe Entegre Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Hafif yaralı TIR sürücüsü Çelik'in ise tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.