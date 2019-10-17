İzmir’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 2 ölü 1 yaralı
İZMİR’in Konak ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle önce eski sevgilisini öldürüp, ardından kız kardeşini yaralayıp intihar etmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anları, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İZMİR’in Konak ilçesi Alsancak semti 1420 sokakta, iki gün önce, meydana gelen korkunç olayda; güzellik salonu işleten Birgül Bilal (32), sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önünde bekleyen ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen İrfan Çengel ile karşılaştı.
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Bilal ve Çengel daha sonra tartışmaya başladı.
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Elinde bulunan pompalı tüfekle Çengel’i kimse durduramadı.
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Çevredeki vatandaşların ‘yapma’ ikazına aldırış etmeyen Çengel, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Birgül Bilal'i öldürdü, Bilal’in kız kardeşi S. Bilal’i de yaraladı.
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