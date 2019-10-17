İzmir’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 2 ölü 1 yaralı

İZMİR’in Konak ilçesi Alsancak semti 1420 sokakta, iki gün önce, meydana gelen korkunç olayda; güzellik salonu işleten Birgül Bilal (32), sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önünde bekleyen ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen İrfan Çengel ile karşılaştı.