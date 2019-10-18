İçişleri Bakanlığı Hakkari Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atadı

İçişleri Bakanlığı, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklanan Hakkari, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesi belediye başkanlarının yerine kayyum atadı.

Bu sabah yaşanan gelişme ile, geçtiğimiz günlerde terör soruşturması sonucu tutuklanan Nusaybin, Yüksekova ve Hakkari belediye başkanları yerine ilçe kaymakamları görevlendirildiği duyuruldu.

Hakkari

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık görevlendirildi.

Nusaybin

Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapılıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

Yüksekova

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine ise Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.