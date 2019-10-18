ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,3 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,3 milyon varil (yüzde 2,2) artışla 434,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 2,9 milyon varil artış kaydetmişti.



Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol stokları 5 hafta üst üste yükselişmiş oldu.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,3 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 643,3 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,6 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 226,2 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,2 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil azalmıştı.



- Petrol üretimi rekor seviyede seyretti



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 70 bin varil artışla 6,29 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 153 bin varil düşüşle 3,25 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi günlük ortalama 12 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 12 bin varil yükseliş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Bu sonuçla, 5-11 Ekim haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor seviyede seyretmiş oldu.

EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.