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ABD ile 13 maddelik anlaşmaya İYİ Parti'den ilk yorum

ABD ile Fırat'ın doğusuyla ilgili varılan 13 maddelik anlaşma sonrası İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Türkiye, Suriye'ye yönelik anlaşmayla ilgili 13 maddeden oluşan ortak açıklama yaptı. Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar." ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamalara ilişkin şöyle dedi:

Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Ne olmuştu?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

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