ABD ile 13 maddelik anlaşmaya İYİ Parti'den ilk yorum

ABD ile Fırat'ın doğusuyla ilgili varılan 13 maddelik anlaşma sonrası İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Türkiye, Suriye'ye yönelik anlaşmayla ilgili 13 maddeden oluşan ortak açıklama yaptı. Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar." ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamalara ilişkin şöyle dedi:

Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz.