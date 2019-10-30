3600 ek göstergede sevindiren açıklama! Sona gelindi maaşlar 600 lira artacak

Hükümetin sıkı bir çalışma başlattığını duyurduğu 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Emekli olacakların ise maaşları 530 ile 600 lira arasında artacak.

Ülkemizde 1.5 milyonu aşkın Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi ile memur emeklisi vatandaşımızı ilgilendiren 3600 ek göstergesi ile ilgili sevindiren bir açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi.

"Ek gösterge parametrelerine göre değişiyor"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

"Emeklilerin maaşında 530-600 lira arasında artış olacak"

Ek göstergede çalışmalar son aşamaya geldi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak. Bir de emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira artış olacak."

"Yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde ek gösterge hakkında bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor"