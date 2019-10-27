Doing Business 2020 raporuna göre iş kurmanın en kolay olduğu ülkelere bakın!

Dünya Bankası tarafından yayınlanan ‘Doing Business 2020’ raporunda yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler belirlendi. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada iş kurmanın ne kadar kolay olduğu, inşaat ruhsatları, işçi alımı, yatırım destekleri gibi çeşitli faktörler göz önüne alındı.