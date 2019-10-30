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Verileri TÜİK yayınladı: Ekonomiye güven yüzde 4.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ekim'de geçen aya kıyasla yüzde 4.5 yükseldi.

Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 4.5 artarak 86'dan 89.8'e çıktı. 

Güven endekslerindeki artış etkiledi

Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104.2, hizmet sektörü güven endeksi 90.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65.1 değerine yükseldi.

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