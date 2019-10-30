Fenerbahçe'nin transfer listesinde 4 bomba isim

Fenerbahçe, yeni sezonun transferleri için şimdiden kolları sıvadı. Comolli, Ersun Yanal'ın istediği 4 isim için harekete geçti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularına olan ilgisini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler, yaz aylarında özellikle İrfan Can Kahveci’yi çok istese de transferi bitirememişti. Ancak Fenerbahçe, ocak ayında Başakşehir’in kapısını yeniden çalacak. Öncelik İrfan ve Visca. Mahmut da hedefte.

Yanal çok istiyor

Fanatik'in haberine göre; Damien Comolli, Başakşehir-Trabzonspor maçını tribünden izleyerek bu oyunculara olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Teknik direktör Ersun Yanal, İrfan ve Visca’yı mutlaka kadroda görmek istiyor. Ancak Başakşehir’den ara transfer döneminde oyuncu almak hiç kolay değil. Comolli’nin hedefi de bu yıldızları yeni sezonda kadroya katmak için hazırlık yapmak.

Kesenin ağzı açılacak

Sarı-Lacivertliler, İrfan’ı, futbolu bırakmayı planlayan Emre Belözoğlu’nun yerine düşünüyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alınması halinde, milli yıldız için kesenin ağzı açılacak. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe’nin en pahalı transferi olabilir!

Moses'in yerine Visca

Sarı- Lacivertliler, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Moses ile yolları ayıracak. Sağ kanat için 1 numaralı hedef, sözleşmesinde son senesine girecek olan Edin Visca. Boşnak yıldızın ayrılmak istemesi de pazarlıklarda Fenerbahçe’nin elini güçlendirecek.

Melnjak’ı da izleyecek

Damien Comolli’nin yurt içinden takibe aldığı bir diğer isim Çaykur Rizespor forması giyen Dario Melnjak. Comolli’nin ilerleyen haftalarda Hırvat sol beki de tribünden izleyeceği öğrenildi. Melnjak’ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin daha kolay yapılmasını sağlayabilir. Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında almak için Rizespor’a teklif yapacak. Karadeniz ekibi bunu geri çevirirse Comolli, Melnjak ile yeni sezondan itibaren başlayacak bir sözleşme imzalamak için girişimlere başlayacak.