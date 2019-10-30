HABER /  FENERBAHÇE

Füzeci Fenerbahçe devleri geri bıraktı

Fenerbahçe, ceza sahası dışından attığı gollerle Süper Lig’de zirvede, Avrupa’da ise 3. sırada.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenerken, 4 gol ceza sahası dışından gelmişti. Rakip takım teknik direktörü Aykut Kocaman da duruma vurgu yapıp, "Şut konusunda özenli bir takımız ancak 4 golü de ceza sahası dışından yedik" demişti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla şut çeken (71) takım olurken bunun karşılığını 4 golle aldı ve bu performansıyla zirveye çıktı.

Sadece Bordeaux ve Atalanta'ya geçildi
Sabah'ın haberine göre; Kanarya, Avrupa'daki 5 majör lig ve Süper Lig dahil 115 takım içerisinde ise şut sayısında 4, bu şutlarla gol bulmada ise 3. sırayı aldı. Fenerbahçe sadece Bordeaux (7) ve Atalanta'ya (5) geçildi. 

Devleri solladı
Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlarla aynı seviyede yer alırken, Liverpool (3), Tottenham (3) ve İnter'i (3) geride bıraktı. Fenerbahçe adına Deniz Türüç en fazla şut çeken (10) isim olurken gol bulamadı. Uzaktan şutlarıyla gol atan isimler; Gustavo (8 şut), Muriqi (7 şut), Rodrigues (4 şut) ve Ozan Tufan (5 şut) oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan olay itiraf! Terim bakın neyi biliyormuş
İYİ Partili Aslan'dan Fatih Tezcan'a sert sözler: Çöplükten toplarsınız
ABD'den Türkiye'ye yönelik yeni bir skandal karar! Bu tasarıyı da onayladılar
Türkiye 'kırmızı çizgimizdir' deyip ABD ve Rusya'yı uyardı: Vururuz
Dolar çok hareketli başladı! Analistlerden çarpıcı değerlendirmeler
Fatih Terim'den Onyekuru talimatı: Onu mutlaka istiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet 'dikkatle bakmanızı öneririm' dedi fotoğrafı paylaştı
Selin Ciğerci eski hali nasıldı ne zaman kadın oldu?
Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul asker selamı verdi sözleşmeleri feshedildi
Selin Ciğerci erkeklik hali nasıldı Bebek Okan adıyla fenomen olmuştu
Selin Ciğerci babası hangi firmanın sahibi çok zengin çıktı!
Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına övgüler yağdırdı
Yorumlar