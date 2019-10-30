Füzeci Fenerbahçe devleri geri bıraktı

Fenerbahçe, ceza sahası dışından attığı gollerle Süper Lig’de zirvede, Avrupa’da ise 3. sırada.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenerken, 4 gol ceza sahası dışından gelmişti. Rakip takım teknik direktörü Aykut Kocaman da duruma vurgu yapıp, "Şut konusunda özenli bir takımız ancak 4 golü de ceza sahası dışından yedik" demişti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla şut çeken (71) takım olurken bunun karşılığını 4 golle aldı ve bu performansıyla zirveye çıktı.

Sadece Bordeaux ve Atalanta'ya geçildi

Sabah'ın haberine göre; Kanarya, Avrupa'daki 5 majör lig ve Süper Lig dahil 115 takım içerisinde ise şut sayısında 4, bu şutlarla gol bulmada ise 3. sırayı aldı. Fenerbahçe sadece Bordeaux (7) ve Atalanta'ya (5) geçildi.

Devleri solladı

Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlarla aynı seviyede yer alırken, Liverpool (3), Tottenham (3) ve İnter'i (3) geride bıraktı. Fenerbahçe adına Deniz Türüç en fazla şut çeken (10) isim olurken gol bulamadı. Uzaktan şutlarıyla gol atan isimler; Gustavo (8 şut), Muriqi (7 şut), Rodrigues (4 şut) ve Ozan Tufan (5 şut) oldu.