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Fethiye'de bir villada korkunç olay! İstanbul'a gelip teslim oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını boğduğunu ileri süren Hasan A., İstanbul Maltepe Polis Merkezi'ne teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezi'ne giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü öne sürdü.

Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ın cansız bedenini buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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