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NATO'dan herkesi şaşırtan Türkiye tepkisi o gazeteyi blokladılar

NATO Suriye'ye operasyon konusunda terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen gazeteci Tobias Huch'u resmi Twitter hesabı üzerinden engelledi.

Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na karşı, terör örgütü YPG/PKK destekçisi gazeteci birçok gazeteci karalama kampanyası yapıyor ve özellikle sosyal medya üzerinden dünyayı yanlış bilgilendirerek, manipüle etmeye çalışıyor.

Terör örgütünü destekleyen gazeteciye blok

Bu gazetecilerden biri olan Tobias Huch, NATO'nun resmi Twitter hesabına erişimi engellendi. Terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Huch, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını eleştirdiği sebebiyle NATO'nun resmi twitter hesabı tarafından bloklandığını söyledi. Twitter üzerinde resmi kurumlara ait hesapların bir kişiyi bloklaması çok nadirdir.

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