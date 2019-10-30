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Fatih Terim'den Onyekuru talimatı: Onu mutlaka istiyorum

Ocak ayında operasyona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası yönetime 'Ocak'ta Onyekuru'yu mutlaka istiyorum'' dedi.

Sezona kötü başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçının ardından sarı-kırmızılı yöneticilere Henry Onyekuru'nun kiralanması yönünde talimat verdi. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu tekrardan takıma kazandırmak için harekete geçti.

Geri dönmeye sıcak bakıyor
Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan genç futbolcuyu ocak ayında tekrar kadroya katmak için düğmeye basıldı. Galatasaray'da geçirdiği 1 yılda çok mutlu olan Nijeryalı futbolcunun da geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.



Kiralama formülü
Sarı-kırmızılı takım yaz transfer döneminde de Onyekuru için girişimlerde bulunmuş ancak dönemin şartlarından dolayı transfer gerçekleşmemişti. 15 milyon euro bedelle Monaco'nun yolunu tutan genç yıldız adayı için kiralama formulü devreye sokulacak.

Henry Onyekuru Fransa'da sadece dört lig maçının ikisinde ilk 11'de forma giydi..

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