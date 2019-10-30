Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov: PYD masada olmayacak

Suriye’nin geleceğinin belirleneceği Anayasa Komisyonu çalışmaları bugün Cenevre'de başlarken, dikkat çeken açıklama Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'dan geldi.

2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen görüşmeler sonucu oluşturulan Suriye Anayasa Komitesi bugün ilk toplantısını İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirecek.

29 Ekim resepsiyonuna katılan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, toplantıya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yerhov'un açıklamalarını köşe yazısında aktardı.

PYD masada olmayacak

"Yerhov öncelikle Soçi’de varılan mutabakat gereği YPG/SDG’den boşaltılması gereken alanlara ilişkin gelişmelerin olumlu olduğunu bildirdi.

Bazı yerlerde istenmeyen bazı sorunların olmasına karşın, bunların çözüldüğünü ve planlandığı şekilde ilerlediğini de vurguladı. Cenevre’de daha önce belirlenen Anayasa Komisyonu üyeleri dışında PYD’nin temsilcilerinin veya ona destek verenlerin masada yer almasının mümkün olmadığını da belirten Yerhov, “Türkiye istemiyor, dolayısıyla olması söz konusu değil” dedi.

Suriye Anayasa Komisyonu nedir?

Suriye iç savaşının farklı cephelerinde bulunan grupları temsil eden üyelerden oluşan ve ülkenin yeni anayasasını hazırlamakla görevlendirilen oluşuma Suriye Anayasa Komitesi adı verildi.

150 üyesi bulunan Komite'nin bugünkü toplantısının ön görüşme ile sınırlı kalması, yarından itibaren ise konuların detaylı biçimde ele alınmaya başlanması bekleniyor.

Suriye Anayasa Komitesi fikri ilk olarak Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde dile getirilmişti.

Bugünkü toplantıda 45 üyeden oluşan bir alt komisyonun oluşturulması hedefleniyor. Alt komisyonda 15 üyenin Suriye hükümetini, 15 üyenin muhalif grupları, kalan 15 üyenin ise Suriye sivil toplumunu temsil etmesi kararlaştırılmıştı.

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Her ne kadar Komite'de Kürt üyeler de bulunsa da, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olarak faaliyet gösteren Suriye Demokratik Konseyi resmi olarak Komite'nin bir parçası değil.

Komite'nin çalışmalarına başlamasından bir gün önce Suriye'nin kuzeydoğusunda özerk bir siyasi yapı kuran sözde Kürt hareketi, sürecin dışında bırakıldıklarını ifade ederek görüşmelerden çıkacak sonuçların kendilerini bağlamayacağını ifade etti.