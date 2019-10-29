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Rusya'dan Bağdadi açıklaması: Teyit yok

Anadolu Ajansı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD’den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, elimizde teyit yok" dedi.

ABD'nin Bağdadi operasyon

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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