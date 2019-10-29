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MSB: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

MSB: Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'ın güneydoğusunda arama faaliyeti sırasında Suriye ordusuna bağlı olduğunu iddia eden 18 askerin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir." denildi.

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