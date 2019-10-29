Trump: Bağdadi'nin 1 numaralı halefi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen DAEŞ lideri El-Bağdadi'nin yerine geçebilecek DAEŞ'linin de öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

''Bağdadi'nin halefi de öldürüldü''

Trump, El-Bağdadi'nin yerini alması beklenen kişinin de öldürüldüğünü açıkladı. İsim vermeyen ABD Başkanı, "Ebubekir El-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi muhtelemen en üst mertebeye yerleşecekti. Artık o da ölü" dedi.





DAEŞ'in yeni lideri Hacı Abdullah iddiası

Terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün yeni liderinin Iraklı Abdullah Kardaş (Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla) olduğu iddia edildi. Hacı Abdullah olarak bilinen teröristin örgüt içindeki lakabı ise "Profesör".

5 milyon dolar ödül konulmuştu

ABD, Bağdadi'nin ölümünden önce Hacı Abdullah'ın başına beş milyon dolar ödül koymuştu. Donald Trump, Bağdadi'nin bir numaralı halefinin de öldürüldüğünü açıkladı ancak isim vermedi.