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YPG'ye verilen sürenin dolmasına saatler kala askeri ve diplomatik trafik hızlandı

Terör örgütü YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeden çıkması için tanınan 150 saatlik süre bugün saat 18.00'de doluyor. Sürenin bitmesine saatler kala askeri ve diplomatik trafik hızlandı.

Rusya Federasyonu ile varılan güvenli bölge mutabakatında geri sayım sürüyor. YPG'li teröristlerin Fırat’ın doğusundaki sınır hattından 30 kilometre güneye inmesini, Fırat’ın batısındaki Menbiç ve Tel Rıfat'tan ise tamamen çekilmelerini taahhüt altına alan anlaşma için 150 saat sınırı bugün saat 18.00'de doluyor. 

Rusya'dan askeri heyet geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Çekilenler de var. Rejim ve Rusya bunu teyit ediyor. Henüz tamamını çekildiğini söylemek mümkün değil. Askerlerimiz arasında temas var. Rusya'dan askeri heyet geliyor.” açıklamasının ardından, heyet Ankara’ya geldi.

Masada çekilmedeki son durum vardı

Milli Savunma Bakanlığı'nda, temaslarda bulunan heyetle çekilmedeki son durum ele alındı. Devriye alanları, devriye gözetleme kulelerinin yerleri ikmal noktaları, ortak koordinasyon merkezi gibi başlıkların da masaya yatırıldığı görüşmelere devam edileceği vurgulandı. 

Saldırılar artınca...

Diplomasi trafiğinin diğer kanadında ise Amerika Birleşik Devletleri var. Barış Pınarı Harekat bölgesinde YPG'li teröristlerden kaynaklanan saldırıların artması üzerine ABD'nin Ankara'daki askeri ataşesi Genelkurmay Karargahı’na çağrıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askeri ataşeye YPG'nin bölgeden tamamen çekilmesi konusunda verilen taahhüt hatırlatıldı, terör örgütünün bölgedeki saldırılarının devam ettiği vurgulandı. Askeri ataşeden, devam eden bu durum hakkında izahat istendi. 

SMO ve YPG arasında şiddetli çatışmalar

Bu arada, Resul Ayn'ın güneyindeki bazı bölgelerde Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Barış Pınarı Harekat bölgesi dışından Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik havan ve çok namlulu roket atışları yapıldığı bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu atışlara obüslerle karşılık veriyor. 

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