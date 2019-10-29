İki partiden memurları sevindirecek kanun teklifi! Yiyecek-yakacak yardımı verilsin

Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ülkemizde milyonlarca memur vatandaşımızı sevindirecek bir kanun teklifi hazırladı. Teklifte yiyecek ve yakacak yardımı yer alıyor.

Türkiye'de milyonlarca memur vatandaşımız ekonomik anlamda yaşam koşullarının daha iyi bir noktaya gelmesi için meclisten çıkacak kanunları takip ediyor.

Bu noktada CHP ve İyi Parti, mecliste gerekli çoğunlu bulup kabul edilmesi halinde memur ve öğretmenleri sevindirecek iki kanun teklifine imza attı.

Teklifte neler var?

Kanun teklifi ile memurlara aylık yiyecek ve yakacak yardımı yapılması, 24 Kasım'da ise öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi isteniyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurların yiyecek yardımından yararlanacakları hükmünün bulunduğunu ancak bu yardımın bir kurala bağlanmadığını söyledi.

Kış aylarında dört ay boyunca 207’şer lira yakacak yardımı'

Kanun teklifiyle, 1500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık yiyecek yardımı yapılması istendi. Bu rakam bugün için 207 lira, 2020’de ise 216 lira olarak hesaplanıyor. Kanun teklifi ile memurlara kış aylarında dört ay boyunca 207’şer lira yakacak yardımı verilmesi de öngörülüyor.

Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da her yıl 24 Kasım Günü öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesini istedi. Ok, “2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şurası’nda bu yönde karar alındı. Ancak dokuz yıldır hayata geçirilmedi” dedi.