Çocuklar gözlük kullanmaya nasıl alıştırılır? Çocukların gözlük kullanmaya alışması için öncelikle doğru cam ve uygun çerçeve kullanımı şart. Gözlüğün kendisine faydasını keşfeden çocuklar gözlük kullanmaya daha rahat alışabilirler. İşte işin uzmanından öneriler...

Gözlük kullanmaya yeni başlayan küçük yaştaki çocuklarda alışma evresi oldukça zorlu geçebiliyor. Bu süreçte çocuklar gözlüğü reddedebiliyor, kolaylıkla kaybedebiliyor ya da düşürüp kırabiliyor.

Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, çocukların v ebeveynlerin bu süreci rahat geçirmelerini sağlayacak önerilerde bulundu. Aileler çocuklarını gözlüğe alıştırmanın zor olacağını düşünerek endişe yaşasalar da uygun verilmiş bir gözlükle görmesi ve konforu artan çocuk, gözlüğü kısa zamanda benimseyecektir. Çocukları düzenli gözlük kullanımına teşvik ederek ileride oluşabilecek göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıkların önüne geçmek mümkün olabiliyor.

“Çocuklarda teşhisin doğru konulmasında ve tedavinin başarılı olmasında muayenenin önemi kadar hekim ile ailenin iş birliği de önemli”

diyen Özgür Gözpınar, “Zaten çocuk gözlükten fayda gördüğünü hissettikçe; çocuğun gözlüğü benimsemesi çabuklaşacaktır. Gözlük kullanan çocuğu etkileyen dış faktörler ebeveyn telaşı ve arkadaşlarının davranışlardır” diyor.

Gözlüğe uyum sürecine yeni başlayacak çocuk için çerçevenin ve camın seçimi oldukça önemli. Gözpınar, “Çocuklara burnuna ağırlık yapmayacak, kirpiklerini ve gözkapağını rahatsız etmeyecek, yüz şekline uygun gözlükler alınmalıdır. Gözlük camının kirpiklere değmesi, çocukta refleks olarak çerçeveyi yakın gözlüğü gibi aşağıya itmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda odaklanma bozulur ve görme kalitesi olumsuz etkilenir” şeklinde bilgi veriyor.

“Çocuklarda her yıl göz muayenesi yapılması önerilirken yüz gelişimi sürekli değiştiği için çerçeve değişimi de her yıl yapılmalıdır. Gözlük seçim aşamasında önce optikçi ve ebeveynin seçeceği alternatifler arasından çocuğun kendi gözlüğünü seçmesine izin vermek gerekir ki bu

motivasyonunu artıracaktır” şeklinde konuşan Op. Dr. Özgür Gözpınar, “Optikçinin doğru montaj yapması da diğer önemli detaylardan biri. Montajı düzgün yapılmayan gözlüğün düşme ve kaybolma riski de yüksektir. Özellikle camın kırılarak zarar vermemesi için kırılmalara karşı dirençli bir cam tercih ediliyor olması elzemdir” diyor.