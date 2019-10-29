Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünde ABD'den skandal karar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl dönümünde ABD Temsilciler Meclisi, skandala imza attı. Sözde Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan tasarı, ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

ABD politikası

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.