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Türkiye İslam dünyasının en güçlü devleti olur

Optimar araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanlar ''Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Türkiye'nin uluslararası konumunu nasıl görüyorsunuz?'' şeklindeki soruya yüzde 33,8'lık kısım 'Bölgesinin ve İslam dünyasının en güçlü devleti olur' şeklinde görüş bildirdi.

Optimar araştırma şirketi, halkın nabzını tuttu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel halkın nabzını tuttu ve ''Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Türkiye'nin uluslararası konumunu nasıl görüyorsunuz?'' şeklinde bir soru yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 33,8'lık kısmı 'Bölgesinin ve İslam dünyasının en güçlü devleti olur' şeklinde görüş bildirdi.

'Dünyanın en güçlü ülkesinden biri olur' seçeneğine oy verenlerin oranı yüzde 30,7.

'Aynı oranda kalır' diyenlerin yüzdesi ise 28,6.

'Bölünür ve küçülür' diye görüş bildirenlerin oranı yüzde 5,0

Diğer seçeneğine oy verenlerin sayısı yüzde 1,0

'Fikri yok - cevap yok' diyenler ise 0,9

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