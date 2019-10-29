Cübbeli Ahmet Hoca'dan 29 Ekim mesajı takipçilerinin hoşuna gitmedi

Cübbeli Ahmet Hoca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Şehitlere rahmet okuyan Cübbeli Ahmet Hoca'nın mesajına bazı takipçilerinin "Cumhuriyet benim bayramım değil" tepkisi göstermesi dikkat çekti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

Vatanımızın küffârın işgâlinden kurtarılması netîcesinde gerçekleşen Türkiye Cumhûriyeti Devleti'nin kuruluşunun 96. Sene-i devriyesini tebrîk eder, dînî ve millî değerlere dayanan kuruluş felsefesine sadâkatle pâyidâr olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ederim. Bu vesîleyle vatanımızın halâsında ve devletimizin teşkîlinde emeği geçen tüm şehîd ve gâzîlerimize Yüce Rabb'imden ğarka-i ğarîk rahmetler talep ederim.

Vatanımızın küffârın işgâlinden kurtarılması netîcesinde gerçekleşen Türkiye Cumhûriyeti Devleti’nin kuruluşunun 96. Sene-i devriyesini tebrîk eder, dînî ve millî değerlere dayanan kuruluş felsefesine sadâkatle pâyidâr olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyâz ederim. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) October 28, 2019

Bu vesîleyle vatanımızın halâsında ve devletimizn teşkîlinde emeği geçen tüm şehîd ve gâzîlerimize Yüce Rabb’imden ğarka-i ğarîk rahmetler talep ederim. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) October 28, 2019

Bazı takipçilerinden tepki

Cübbeli Ahmet'in bazı takipçilerinin "Cumhuriyet benim bayramım değil" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.