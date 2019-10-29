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Fenerbahçe'nin transfer bütçesi Zajc'tan

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Miha Zajc’ı Rusya’ya satarak Ocak ayında sol bek ve forvet takviyesi yapmayı düşünüyor.

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, devre arasında yapılacak transfer planı belirledi. Bütçede açık vermek istemeyen Sarı-Lacivertliler, oyuncu satarak devre arasında yapmak istediği sol bek ve forvet transferini bitirmek istiyor.

Zajc için 7 milyon euro
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımda düşünmediği Miha Zajc gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Sloven orta saha için Rusya’dan gelen teklif var. F.Bahçe yönetimi Zajc için 7 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Alternatif isimler belirlendi
Görüşmeler devam ediyor. Sportif Direktör Comolli de Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda sol bek ve forvet arayışlarına devam ediyor. Sol bek için listede Çaykur Rizesporlu Melnjak, Dinamo Kiev’den Vitalii Mykolenko ve Leipzig’in genç yıldızı Saracchi bulunuyor. Forvet konusunda da çalışmalar devam ediyor.

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