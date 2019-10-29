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Emre Belözoğlu 1 yıl daha devam edecek mi?

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak edilen Emre Belözoğlu, “Önce şampiyonluk. Benim tek önceliğim takımın şampiyon olması. Sonrasına bakacağız.'' dedi.

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, 39 yaşında olmasına rağmen performansı ve liderliğiyle takımını sırtlıyor. Deneyimli yıldızın bu sezon takıma katılmasıyla saha içindeki lider eksikliği giderildiği gibi oyun kalitesi de arttı.

''Benim tek önceliğim takımın şampiyon olması''
Merak edilen konu ise Emre’nin gelecek sezon nasıl bir karar alacağı oldu. Milliyet'in haberine göre; emektar kaptan henüz bu konuyla ilgili kesin bir karar vermediğini belirterek, “Önce şampiyonluk.. Benim tek önceliğim takımın şampiyon olması. Sonrasına bakacağız. Yaştan ziyade önemli olan içindeki enerji. Burada bulunmak bu havayı teneffüs etmek çok güzel” dedi.

Emre herkesi şaşırttı
Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında Emre Belözoğlu konusundaki planı bir yıl üzerineydi. Emre, bu sezon forma giyecek ve sezon sonu kariyerini noktalayıp kulüpte ve futbol takımında görev alacaktı. Ancak Emre’nin performansı bekletilerin üzerine çıktı. Takımın değişilmez ismi olan başarılı yıldızın liderliği ve performansı sonrası bu kararın gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir.

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