YPG'ye verilen 150 saatlik süre bugün doluyor neler olacak?

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatta Türkiye terör örgütü YPG'ye çekilmeleri için 150 saatlik süre vermişti. Türkiye'nin tanıdığı süre bugün doluyor. Peki süre olduğunda neler olacak?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doluyor.

Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanacak olan sürenin ardından Türkiye - Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor.

300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti

Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarda 150 saatin sonunda YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti ve "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

Geçen hafta Rusya'dan yapılan açıklamalarda ise YPG'nin Soçi mutabakatında kararlaştırılan bölgelerden çekilmemesi halinde Türk ordusunun operasyonlara devam edeceği vurgulanmıştı.