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Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik çekilme uyarısı! Süre bugün doluyor

Rusya'dan çekilme süresinin dolmasına saatler kalan YPG'ye uyarı geldi. Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG oluşumlarının Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği umudunu dile getirdi.

23 Ekim'de Türkiye ve Rusya arasından imzalan Soçi Mutabakatı'na göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre bugün Türkiye saati ile 18.00'de sona eriyor.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Umutlarımız bu yönde, bakacağız. (Kürt oluşumların mutabakatın öngördüğü süre içinde çekileceği yönünde) Garantilerin olmadığını söylemezdim. Liderlerimiz arasında anlaşma sağlandı, yani her iki lider garanti verdi demek. Bekleyelim" dedi.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev

ABD'ye petrol uyarısı 

Lavrentyev, ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerinin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu? 

27 Ekim pazar günü, Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyuran ABD Başkanı Trump, ABD'nin Suriye'de kalıp kalmayacağı sorusuna, "Suriye'de işimiz bitti. Sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız." diye yanıt vermişti.

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