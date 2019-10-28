HABER /  GÜNCEL

Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile birinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planan Güvenli Bölge kapsamında 22 Ekim'de Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen Rus askeri heyet ile birinci gün çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesin PKK/YPG'li teröristler bölgeyi yarın saat 12.00'ye kadar terk etmesi gerekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Terim Falcao'dan kurtulmak istiyor
AK Partisi Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Donald Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
Antalya'da ormanda işkence davasında kan donduran ifadeler
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Irak’ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD, Netanyahu'ya el atmaya geldi
İzmir'de hamile kadın kazadan sağ çıkıp doğum yaptı
Bahçeli: Tuzakları Türkiye'ye sökmeyecektir
29 Ekim mesajları Cumhuriyet bayramı kutlama sözleri yeni 2019
Yorumlar 1 yorum