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İnce: CHP Kürtler'e haksızlık ediyor

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinde büyükşehirleri CHP'ye Kürtler'in kazandırdığını söyledi. İnce, CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısının ise 5 yıl sonra belli olacağını kaydetti.

Muharrem İnce, CHP'nin Kürtler'e haksızlık yaptığını söyledi. Seçim kazanmanın netice olmadığını, sonrasına bakılması gerektiğini kaydeden İnce İstanbul, Ankara ve Mersin gibi büyükşehirleri CHP'ye Kürtler'in kazandırdığını söyledi.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplayan Muharrem İnce, İstanbul'daki seçim başarısının hatırlatılması üzerine netice alındığını; ancak başarı kazanıldı denilebilmesi için 5 yıl sonrasına bakılması gerektiğini söyledi.

"Kürtler'e haksızlık yapıyoruz"

İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'in de aralarında bulunduğu pek çok şehri CHP'ye Kürtler'in kazandırdığını ileri süren İnce, Kürtler'e haksızlık yapıldığını söyleyerek, "Bir teşekkürü hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

Pervin Buldan'ın seçimlerle ilgili değerlendirmesini de doğru olmadığını söyleyen İnce, Buldan'ın tüm Kürtler'in oyunun sahibi olmadığını kaydetti. Başarının 5 yıl sonraki seçimlerde kendisini göstereceğini bir kez daha hatırlatan İnce, "Kürtler'in desteği olmasaydı başarılı olamazdık. İstanbul seçimlerinin sonuçlarına bakın. Her şey ortada."

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