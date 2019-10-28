Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Terim Falcao'dan kurtulmak istiyor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Falcao'dan kurtulmak istediğini söylerken deneyimli hocayı sert bir dille eleştirdi.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Bir kişi rol çalmadı''

Beşiktaş'ın galibiyeti değerlendiren Serdar Ali Çelikler, “Bence soyunma odası görüntüsünün servis edilmesinin mantığı şudur. ‘Benim hocam bu’ Hocayı ön plana çıkartmaktır. Bir futbolcunun ismini öne çıkartırdı, bir sevinci öne çıkartırdı, hocayı hiç göremeyebilirdi, sadece skorboard paylaşımı yeterli görülebilirdi. Yönetim, taraftarına ‘Benim hocam bu’ diyor. Hocaya güzel bir destektir. Abdullah Avcı, bunu böyle değerlendirsin. Yönetimden bir kişi derbi sonrası konuşmadı, bir kişi rol çalmadı. Bu çok önemli bir şeydir. Bu anlamda yönetimi tebrik ediyorum. Umut Nayir, çok yetenekli değil ama çalıştı ve golünü attı. Beşiktaş iyi oynayarak kazandı.'' ifadelerini kullandı.

''Falcao'dan kurtulmak istiyorsun''

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i sert bir dille eleştiren Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray'ın bir yıl sonra gelinen kadroda birçok adam değişti. Bir yıl önceki kadrodan derbide 3 adam vardı. Terim zamanında Gomis'i gönderdi. 6milyon euroya sattı. Ömer Bayram transfer edildi. Sezona başladılar. Geçen senenin devre arasında Marcao, Luyindama, Diagne, Mitroğlu ve Emre Taşdemir alındı. Yani 5 takviye yapıldı. Bu sene bitti Fernando giti. Belhanda ve Feghouli de gidecek. Donk, Nagatomo gidiyor. Muslera hariç hiçbiri kalmayacak. 2 yılda bu kadar değişim olmaz. 14.8 milyon euroaya Diagne'yi aldın. 3+5 milyon euroya Luyindama'yı aldı. Marcao'ya 4 milyon euro verdin. Seri, Nzonzi, Lemina ve Andone gidecek. Zaten Falcao'dan kurtulmak istiyorsun. O zaman bir kadro daha yapacaksın. Buna can dayanmaz. Mustafa Cengiz sana 19 adam almış. 2 türlü kadro kuramazsın. Hangi oyuncunu kime satacaksın. İkincisi ise Finansal Fair Play var abi. Kimi satıp kimi alacaksın. Luyindama'yı satsan stoper lazım yine. Emre Akbaba'ya 4 milyon euro verdin. -4'le başladın. Açığı kapatmak için Gomis'i 6 milyon euroya sattın. 14.8 milyon euroya Diagne'yi aldın.

''Falcao sakat geldi''

Yeni takım kuramazsın. Falcao'nun maliyeti var. Her seferinde takım mı değiştirilir. Nasıl kuracaksın takımı merakla bekliyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'de aidiyet duygusu eksik futbolcular vardı. Bu sene de aynısı Galatasaray'da var. Aidiyet duygusu yüksek adam lazım. Falcao sakat geldi zaten. Kadroyu kendin kuruyorsun ama beğenmiyorsun. Fatih Terim pahalı hocadır. Hazır ister her zaman. Kimseyle uğraşamaz ama karşılığını da başarı olarak geri verir. Hocanın teşhisi yanlış. 'Formsuzum' demiyor. 'Problem bende dese' toparlar.''

''Şimdi bu çok özgüven kazandıran bir galibiyet oldu''

Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti değerlendirirken taraftar için 'maçın adamı' diyen Candaş Tolga Işık ise “Abdullah Avcı’yı eleştiriyordum, iletişimi yanlış yaptığını söylüyordum. Büyük takımın hocası olamadığı yönünde eleştiriyordum. Beşiktaş’ın hocası gibi konuşmadığını, durmadığını söylüyordum. Şimdi bu çok özgüven kazandıran bir galibiyet oldu.'' ifadelerini kullandı.

''Kaybetseydi devre arası giderdi''

''Hocanın maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşma da hocanın duruşu da gösteriyor ki Abdullah hoca da artık Beşiktaş’ın büyük hocası olma yönünde bir yola girmiş'' diyen Işık, ''İnşallah o yoldan dönmez, vazgeçmez, doğru insanlardan akıl alır. Bu galibiyetin Beşiktaş için çok önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmam ve böyle devam eder. Hocanın son maçıydı bu. Kaybetseydi devre arası giderdi. Abdullah Avcı kredi değil özgüven oluşturdu.'' şeklinde konuştu.