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Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı.

Baykar Teknik Müdürü ve Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Akıncı İHA'nın yeni fotoğraflarını paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi hashtagiyle yaptığı paylaşımda "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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