HABER /  DÜNYA

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı 2 yaralı

Anadolu Ajansı

Bayonne'da bir caminin önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.

Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı.

84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

60'lı yaşlarındaki saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Terim Falcao'dan kurtulmak istiyor
AK Partisi Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Donald Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Irak’ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD, Netanyahu'ya el atmaya geldi
İzmir'de hamile kadın kazadan sağ çıkıp doğum yaptı
Bahçeli: Tuzakları Türkiye'ye sökmeyecektir
29 Ekim mesajları Cumhuriyet kutlama sözleri yeni
Yorumlar