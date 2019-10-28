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300 bin TL devletin kasasında kaldı

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.

İçiişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride aranan 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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