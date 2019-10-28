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Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Terim Falcao'yu istemedi

Erman Toroğlu, Fatih Terim'in Radamel Falcao transferini istemediğini yönetime bildirdiğini ifade etmesine rağmen Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılılara kazandırıldığını söyledi.

Galatasaray, Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken son haftalardaki kötü performansına devam etti ve teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada futbolcularını eleştirip revizyon sinyali vermişti.

Terim, Falcao'yu istememiş
Müsabakanın ardından A Spor'da derbiyi yorumlayan Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı;

''Fatih Terim, bu Galatasaray'ın ocak ayına kadar tahammülü yok. Gece 02.00 civarında çok önemli bir bilgi aldım. Bilginin kaynağından da şüphem yok. Fatih Terim, Galatasaray yönetimine 'Falcao kesinlikle alınmasın' demiş. Sorunlar büyürse ortalık karışır. Fatih Terim kaç hayat kurtardı 6 günde, Galatasaraylıları öldürdü. Bu Real Madrid'i götürmeyeceksin de hangi Real Madrid'i götüreceksin! Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ikisinde de teknik direktör hataları var. İki maçta da takımı hazırlayamayan bir Fatih Terim var.

''Bunların hepsi enkaz, elinde patlamış''
Fizik olarak iyi olmayan bir Fatih Terim var. İki kişi sorumludur bu işten Fatih Terim ve Mustafa Cengiz. Bu kadar yatırım yapıyorsan hala Ocak'ta transfer yapacağım diyorsan bu futbolcuların hangisini kaça satacaksın? Bunların hepsi enkaz, elinde patlamış. Galatasaray çok kötü gidiyor. Galatasaray'da köklü değişiklik yapılmazsa Beşiktaş'ın şimdiki haline dönüşecek. Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olma şansı sıfır, mümkün değil.''

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