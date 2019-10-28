Şair Cemal Süreya'nın ipek böceği sesli eşi şair Zühal Tekkanat vefat etti

Cemal Süreya'nın eşi olan şair Zühal Tekkanat, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cemal Süreya’nın da eşi olan Tekkanat, solunum yetmezliği nedeniyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Zuhal Tekkanat, Elif Sorgun mahlasıyla yazdığı şiirlerle ve On Üç Günün Mektupları ile tanınıyor. ‘Karacaoğlan’ın Elif’in’ ve ‘Yozgat’ın Sorgun’unu’ mahlas olarak Cemal Süreya vermişti.

Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği, Tekkanat’ın ölümünün ardından şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili Zühal'imizi yitirdik

Başta Cemal Süreya sevenler olmak üzere yıllardır tüm şiirseverlerin gönlüne sultan olan Zühal Tekkanat'ı yitirdik. Derin bir acı içindeyiz.

Bir süredir Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Zühal Tekkanat 27 Ekim Pazar akşamı saat 19:50'de yaşamını yitirdi.

Gibi adlı şiir kitabını yayımladıktan sonraki yıllarda tanıştığı büyük şair Cemal Süreya'yla ikinci evliliğini yapan Tekkanat, şiirlerinde Süreya'nın isteğiyle Elif Sorgun adını kullanmaya başladı. İlk evliliğinden kızı İçsel Dülgergil'i dünyaya getiren Tekkanat'ın Süreya ile evliliğinden oğulları Memo Emrah dünyaya geldi.

Cemal Süreya, Tekkanat'a aşkını birçok şiirinin yanı sıra On Üç Günün Mektupları'nda ölümsüzleştirdi. Aydan Ay; Zühal ile Cemal adlı anı-romanında bu aşkı unutulmuş ayrıntılarıyla yeniden işledi.

2003'te Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği'nin kurulmasına öncülük eden Zühal Tekkanat, 2014 – 2019 yılları arasında derneğin İkinci Başkanlığını yürüttü, Ekim 2019'da 60. sayısını çıkaran Üvercinka dergisini kurdu.

Zühal Tekkanat, TÜYAP Kitap Fuarın'nda 7 Kasım günü yapılacak olan “Cemal Süreya'da Ağaç İmgesinden Kaz Dağları Gerçeğine” panelinde konuşacaktı. 9 Ocak 2020'de CKM'de Cemal Süreya'nın 30. Ölüm Yıldönümü anmasında son bir kez bulunmayı çok isteyen Zühal Tekkanat'ın kalbi ne yazık ki adı çevresinde basına ve yayın dünyasına yansıyan dedikoduların verdiği acılara daha fazla dayanamadı.

Yalnızca 9 Ocak'larda değil; şiirin, dostluğun, sevginin konuşulduğu her yerde adı en tepede anılacak…

Anısı önünde saygıyla eğiliyor, ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu”