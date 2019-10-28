İngilizler Cenk Tosun'un yeni durağını açıkladı

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bu sezon yalnızca iki maçta forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını söyleyen ve siyah-beyazlılara geri dönme ihtimali bulunan milli futbolcuyla ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi.

''Serie A, iyi bir seçenek gibi görünüyor''

ABD'de yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Cenk Tosun'un menajerleri, kendisinin kiralık olarak başka bir takıma transferi için arayış hâlinde. Serie A, iyi bir seçenek gibi görünüyor. Oyuncu, güvenini ve eski kimliğini yeniden kazanmak istiyor ve bu sayede Everton'da yeniden 1 numaralı tercih olmayı umuyor." ifadelerini kullandı.