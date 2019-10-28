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Yusuf Yazıcı’ya L’Equipe’den büyük onur

Demirören Haber Ajansı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa’nın dünyaca ünlü spor gazetelerinden L’Equipe’in yaptığı haftanın en iyi 11’ine seçildi.

22 yaşındaki milli futbolcu, Fransa Ligue 1’de bu hafta Lille’in evinde Bordeaux ile oynadığı karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergileyerek takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu. L'Equipe, haftanın en iyi 11'inde yer verdiği milli futbolcuya 8 de puan verdi.

Fransız dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe’nin hazırladığı haftanın 11’inde milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ın rakibi olan Paris Saint-Germain’den de 4 futbolcu yer aldı.

L’Equipe’in yaptığı haftanın en iyi 11’inde şu isimler yer alıyor:

Gautier Larsonneur (Brest), Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain), Ludovic Baal (Brest), Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Yusuf Yazıcı (Lille), Mauro Icardi (Paris Saint Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco)

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