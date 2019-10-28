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Sumudica ile 2021 yılına kadar devam

Demirören Haber Ajansı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Marius Sumudica, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya ve Genel Sekreter Müslüm Özmen'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde attığı imza ile uzattı.

''Burada olmaktan dolayı mutluyum''
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep'te olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizinde bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek" dedi.

''Hocamızdan memnunuz''
Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, teknik direktör Sumudica'ya olan güvenlerini bir kez daha dile getirerek; "Gaziantep şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bu takımın başarılı olması için her fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Ve bu doğrultuda başarılı olacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum ve hocamızın takımımızı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

''Sumudica'ya, tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum"
Genel sekreter Müslüm Özmen imza töreninde yaptığı açıklamada; "Sumudica kısa süre içerisinde hem bizlerin hem de taraftarlarımızın büyük sevdiği bir isim haline geldi. Kendisiyle sözleşme uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda en önemli başarı unsurlarından birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde Gaziantep Futbol Kulübümüz, adına yakışır sonuçlar almaya devam edecek ve Türk Futbolu'nda önemli bir yer tutmaya da devam edecektir. Sumudica'ya, tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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