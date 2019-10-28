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Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış zirve mücadelesi veren iki ekip; Medipol Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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