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Avrupa Birliği İngiltere'nin Brexit talebini kabul etti tarih ertelendi

Anadolu Ajansı

İngiltere'nin Brexit süreciyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Avrupa Birliği, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesi talebini kabul etti.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, 27 AB ülkesinin İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul ettiğini duyurdu.

AB üyelerinin "esnek bir ertelemeye" onay verdiğini kaydeden Tusk, "AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

İngiltere anlaşmayı 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den ayrılabilecek

Tusk, kararın yazılı bir süreçle resmiyet kazanacağını belirtti. Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den bu tarih öncesinde ayrılabilecek. İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson Ekim'e kadar çıkarız diyordu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim 2019'a kadar ülkesini Avrupa Birliği'nden "anlaşmalı" ya da "anlaşmasız" bir şekilde çıkarmayı planlıyordu. Ancak Johnson'ın bu planı, yapılan erteleme ile suya düştü.

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