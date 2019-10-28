Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda öldürülen Bağdadi ve Ferhat Abdi Şahin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, YPG liderlerinden Mazlum Kobani'nin de (Ferhat Şahin) aynı derecede terörist olduğunu söyledi.

Soylu, "Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Şahin de o kadar teröristtir" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Teröristle muhatap olmak teröristlik kisvesini üzerinden almaz

Onunla muhatap olmak onunla telefonla konuşmak onun teröristlik kisvesini üzerinden almaz. Canidir katildir ve hukuk devleti denen devletler bununla muhatap olamazlar. Bu aklı biz vermemeliyiz. Amerikanın hukukçuları vermeliler Avrupanın hukukçuları vermeliler. Yazıklar olsun Avrupa'ya ne zaman sesiniz çıkacak?

Bu coğrafyanın kaderini onlara bırakamayız

Yazıklar olsun sizin terörle mücadele anlayışınıza. Biz kendimizin ve bu coğrafyanın kaderini Batıdaki tuzu kuru adamların keyfine bırakamayız. 2011 den beri buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Neticeyi hep berber gördük. Onların bozduğunu biz tamir ettik. Göçü biz toparladık. DEAŞ'ı biz temizledik şimdide YPG ve PKK'yı biz temizliyoruz.