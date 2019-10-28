HABER /  BEŞİKTAŞ

Caner Erkin, Antalya deplasmanında yok

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinin 77. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Caner, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Sivasspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında sarı kart görerek Galatasaray maçına sınırda çıkan Caner, bu mücadelede de kart gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara ve Samsun'da flaş DEAŞ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peşmergeye terörist diyen Fatih Portakal'a Ahmet Hakan'dan zır cahil göndermesi
Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao için olay sözler
Yargıtay'dan emsal karar! Artık dava ihbarnamesinin kapıya asılması yeterli
Rıdvan Dilmen: Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi
DEAŞ'ın yeni lideri Abdullah Kardeş kimdir? Telaferli Türkmen deniliyor
ÖNCEKİ HABERLER
PTT şubeleri bugün açık mı 28 Ekim kaça kadar PTT açık?
Balığın tazeliğini kırmızı solungaçtan anlaşılır! İşte bu kısımda hile var
Marcao cezalı duruma düştü
Cinsel ilişki sonrası baş ve kasık ağrısı ile mide bulantısı neden olur ciddiye alın!
Ali Koç Gülensu’da altyapı maçı izledi
Okullar öğleden sonra tatil mi bugün kaça kadar okul var?
Yorumlar