Ankara ve Samsun'da flaş DEAŞ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Türk güvenlik güçleri yurt içinde harekete geçti. Ankara ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Dün tüm dünya kamuoyu ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklama ile DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü öğrenmişti.

Trump Bağdadi'ye yapılan operasyonda Türkiye'nin yardımlarından ötürü teşekkür etmişti.

DAEŞ'e Ankara'da darbe

Türk güvenlik güçleri yurtiçinde de DAEŞ'e darbe üstüne darbe üstüne vuruyor.

Başkentimiz Ankara'da terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

Samsun'da 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgahlarında bulunan dijital materyallere el konuldu.

Ne olmuştu? Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü: