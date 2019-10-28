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Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao için olay sözler

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız." dediği iddia edildi. İnce, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, 9 hafta sonunda sadece 180 dakika forma giydi.

''Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok''
3 maçta forma giyen Kolombiyalı golcünün sakatlığı sıkça konuşulurken, gün içerisinde takım doktor Yener İnce'nin Falcao'yla ilgili olarak, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız." dediği iddia edildi.

"Benim böyle bir açıklamam olmadı''
Yener İnce yaptığı açıklamayla bu sözleri yalanladı. İnce yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir açıklamam olmadı. Bu tarz açıklamalar kulübün resmi organlarından yapılır." ifadelerini kullandı. İnce, Instagram hesabınındaki story'sinde de aynı yöndeki açıklamasını paylaştı:

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